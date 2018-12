Dopo Natale a Roma tornano roghi ed emergenza rifiuti

INTERVENTI IN CENTRO E PROVINCIA

L'Ama, la municipalizzata dei rifiuti cittadina, ha fatto sapere di essere già intervenuta sia in centro sia in periferia per recuperare le situazioni di sovraccarico e che continuerà a farlo laddove emergono delle criticità, con officine aperte anche a Santo Stefano e l'impianto Tmb Rocca Cencia che ha operato regolarmente senza interruzioni durante le festività e che lavorerà anche nella notte tra il 26 e 27 dicembre.

I FATTORI DELLA NUOVA CRISI

L'azienda ha riferito di circa 2.000 operatori sul campo. Entro Capodanno verrà rafforzata la pulizia delle postazioni che registrano una maggior presenza dei rifiuti e già da ora tecnici aziendali stanno monitorando la situazione. A determinare i disagi sarebbe stato un mix di fattori: l'incendio del Tmb Salario (uno dei quattro impianti di trattamento cittadini) che ha causato un allungamento della solita filiera con la spedizione di maggiori quantità di rifiuti fuori Roma e più viaggi dei compattatori all'interno della stessa città; ma anche il consueto picco di consumi natalizio e il ponte festivo anche per i dipendenti Ama.

ROGHI IN VARI PUNTI DELLA CAPITALE

Dai territori arriva qualche sos: «La situazione nel Municipio III stamattina era disastrosa, con alcuni marciapiedi diventati inagibili per l'immondizia. Abbiamo già chiesto che si intervenga in serata per rimuovere almeno i sacchetti fuori dai cassonetti», ha detto l'assessore ai Rifiuti del Municipio del Salario, Francesco Pieroni. Sul fronte roghi sempre a Natale si sono verificati episodi in tutta la città: dal centrale quartiere Prati al Prenestino. Nel tardo pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti prima in via Ottaviano e poi in via Germanico per due secchioni in fiamme.

RECRUDESCENZA DURANTE LE FESTE DI NATALE

Incendio di tre cassonetti anche in zona Capannelle dove è stata danneggiata dalle fiamme anche un'auto in sosta. «Un fatto molto grave che colpisce l'azienda e danneggia l'intera collettività», ha fatto sapere l'Ama. «Durante i giorni delle festività di fine anno, purtroppo, si verifica una recrudescenza del fenomeno. I responsabili e preposti territoriali Ama sporgeranno come sempre denuncia e l'azienda collaborerà in ogni modo alle indagini delle autorità di controllo competenti».