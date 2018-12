Andrea Villa ritrae Salvini rapito dalle brigate rosse

Andrea Villa è tornato a colpire. Il Banksy torinese, noto nel capoluogo piemontese per i suoi murale e manifesti in cui deride i politici, questa volta ha messo nel mirino Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell'Interno è stato però rappresentato come un rapito delle Brigate Rosse. Un ritratto che, in qualche modo, rievoca quanto successo ad Aldo Moro assassinato proprio dal gruppo armato di estrema sinistra alla fine degli Anni 70. Salvini viene ritratto come se dovesse rilasciare un’intervista, ma la bocca è sigillata da un nastro adesivo, sullo sfondo nero, la stella a cinque punte (simbolo delle BR) diventa la Cometa di Natale.

LA REAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO

«Senza parole. C’è un limite al cattivo gusto e questo limite è stato superato», ha scritto sui social Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Ma sono stati molti i cittadini e politici ad aver condannato il gesto. «Vergonga», «denunciatelo», «l'opposizione si fa in maniera diversa», hanno scritto in molti sui social network. Ma c'è chi, dopo aver preso le distanze da Villa, gli ha dato anche un conisiglio ironico. Tra questi c'è Giuseppe Sbriglio, ex consigliere e assessore comunale nella giunta Chiamparino. Il politico da una parte ha condannato l’allusione a Moro con un post su Facebook invitando però l’artista a rappresentare «Salvini in ciò che gli è più agevole, cioè mangiare: un’opera d’arte in cui, ad esempio, viene dipinto come il patè d’Oca o mentre mangia il cous cous con qualcuno di colore, ma mai augurare un rapimento a un essere umano, nemmeno a Salvini».

LA DIFESA DI ANDREA VILLA

«La mia non è un’istigazione all’odio nei confronti di Salvini. Come al solito, ho citato un’opera poco conosciuta. In questo caso è Natale ’95 e la sua stella di Natale opera di Cattelan. Il mio intervento mira alla sovversione dei simboli natalizi e delle retoriche dei buoni sentimenti. Mentre l’immagine di Salvini imbavagliato è un fotogramma di una sua partecipazione alla trasmissione tv Otto e mezzo su La7», ha successivamente spiegato Andrea Villa nel tentativo di gettare acqua sul fuoco dopo le reazioni della .