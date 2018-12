Alle 4.30 e alle 6 si sono tenute nella Prefettura due riunioni per decidere il piano d'emergenza. Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha predisposto l'apertura delle scuole e palestre comunali per accogliere le persone che non hanno potuto o non volevano rientrare nella propria casa, perché inagibile o per paura. L’assistenza è stata invece delegata alla Croce rossa che è stata sommersa di chiamate: in tutto 190 le telefonate giunte, tra le 3.23 e le 7 del mattino, alla sala operativa del 112, numero unico per le emergenze. Centocinquanta sono state smistate ai vigili del fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE A CATANIA

A seguito del terremoto nel catanese, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del dipartimento, è arrivato a Catania per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che ha interessato l'area etnea. Dopo aver sorvolato la zona colpita, Borrelli ha incontrato alle 10 le autorità locali nella Prefettura di Catania per pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione e di verifica dell'agibilità degli edifici. «Sarà garantita la massima assistenza immediata a chi ha visto crollare la propria casa, per tutti gli altri saranno allestiti luoghi sicuri di ritrovo. L'Etna rimane sempre un vulcano pericoloso e questo nostro Paese purtroppo è molto fragile», ha invece detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri Vito Crimi.