Le reazioni della politica dopo il terremoto a Catania

Tra i primi a cinguettare su Twitter c'è stata però Giulia Grillo. La ministra della Sanità ha voluto ringraziare i soccorritori spiegando di essere «in continuo contatto con le autorità». Anche il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha voluto esprimere in un tweet la sua «vicinanza e solidarietà ai siciliani per il terremoto di Catania: pronti ad aiutare e supportare la popolazione in questo momento di grave emergenza». Ha voluto ringraziare «i soccorritori in continuo contatto con le autorità» Mattia Fantinati. Il sottosegretario per la pubblica amministrazione ha anche voluto dare un abbraccio virtuale «alle persone rimaste ferite e alle famiglie catanesi».