Viaggio tra i fuoriusciti dei testimoni di Geova

Ma quali sono le regole più dure imposte da questa confessione? I testimoni di Geova, per esempio, non festeggiano il Natale, perché sostengono che la data di nascita esatta di Gesù non sia conosciuta, la Pasqua, perché considerano uova e conigli simboli della festa pagana della fertilità e i compleanni perché associati all'astrologia, al paganesimo e alle religioni politeiste. Non solo. Sono condannati i rapporti prematrimoniali, l'adulterio e l'aborto. Ma anche le trasfusioni di sangue, le armi, il tabacco e l'abuso di alcol. I più critici nei confronti dei Testimoni sono tra coloro che ne sono usciti. Gli ex descrivono una realtà claustrofobica e castrante «una vera e propria psico-setta che plagia le coscienze». Le loro esperienze le hanno raccontate sui giornali, in televisione o attraverso i libri. Hanno fondato gruppi Facebook, siti internet e associazioni volte ad aiutare le vittime delle sette. Insomma, non si nascondono.

IL J'ACCUSE DI MIRKO MELLACCA

È il caso di Mirko Mellacca, che sulla sua crisi interiore ha scritto un libro dal titolo Ricomincio da qui: dal Nuovo Mondo a un mondo nuovo. Mirko è un ex anziano, l'equivalente del vescovo per i cattolici. «Sono nato nell'organizzazione dei testimoni di Geova, infatti i miei genitori lo sono diventati quando avevo un anno», racconta Mellacca. «Poi mi sono associato a tutti gli effetti a 15 anni, con il battesimo». Anche se, mette in chiaro, non si può dire che la decisione di associarsi sia realmente volontaria perché «la pressione psicologica è parecchia, soprattutto per un ragazzo che ha genitori, parenti e amici all'interno dell'organizzazione».