Morto il tifoso investito durante gli scontri di Inter-Napoli

È morto Daniele Belardinelli, il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre al Meazza. Secondo una ricostruzione ancora ufficiosa, il tifoso dell'Inter è stato investito da un furgone (forse un suv), prima dell'incontro, a conclusione di scontri tra tifosi in via Novara intorno alle 19.30. Il veicolo con a bordo i supporter del Napoli sarebbe stato bloccato e attaccato da ultras nerazzurri armati di mazze e catene. Gli occupanti del van sono scesi dal veicolo ed è nata una rissa.

UN TIFOSO DEL NAPOLI ACCOLTELLATO

Un tifoso del Napoli è stato accoltellato in modo lieve ad un fianco ed altri tre hanno riportato contusioni. Il tifoso nerazzurro sarebbe stato investito mentre il van si stava allontanando dalla zona dei tafferugli. L'uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico che non è servito a salvargli la vita.