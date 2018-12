La manifestazione degli Ncc a Roma del 27 dicembre

UN MANICHINO CONTRO DI MAIO

Nel corso della protesta, sempre in piazza della Repubblica, è comparso un manichino stilizzato con le forme del vicepremier Luigi Di Maio rappresentato un un cappio al collo e un cartello con scritto: "Di Maio schiavo dei tassisti". Il fantoccio è stato poi dato alle fiamme. «Di Maio vieni qui», hanno urlato i manifestanti. In un altro manifesto attaccato a una vera bara era invece scritto "La libertà assassinata dal governo del cambiamento". Ai piedi della bara era stata affissa anche una pagina gigante della Costituzione con l'articolo 1 e 4, per rivendicare il diritto al lavoro.

GLI NCC: «TASSISTI? NON VOGLIAMO GUERRIGLIA»

«Non vogliamo la guerriglia, prendiamo le distanze dai facinorosi». Così alcuni dei leader della manifestazione hanno commentato le minacce contenute in alcuni audio, che circolano in gruppi Whatsapp, contro i tassisti. Negli audio, secondo quanto riferito, ci sarebbero frasi, rivolte da presunti autisti Ncc, come: «Vi sfondiamo i taxi«. Durante la manifestazione sono diverse le accuse rivolte al governo per «essersi schierato dalla parte dei tassisti contro i lavoratori Ncc», ma finora non c'è stata alcuna incitazione alla violenza.

COSA PREVEDE IL DECRETO SUGLI NCC

Il decreto che ha fatto infuriare gli Ncc riguarda «disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea» e prevede che gli Ncc possano operare in ambito provinciale senza dover più tornare in rimessa ma solo a patto di avere già nel «foglio di servizio» più prenotazioni oltre alla prima. Resta inoltre bloccato il rilascio di nuove autorizzazioni in attesa del nuovo «archivio informatico pubblico nazionale» per la registrazione di tutte le licenze, anche dei taxi.