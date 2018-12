Il governatore Oliverio è indagato per corruzione

La procura di Catanzaro ha emesso un avviso di garanzia a carico del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, ipotizzando a suo carico l'accusa di corruzione. L'avviso rientra sempre nella stessa inchiesta "Lande desolate", che il 17 dicembre aveva già portato all'obbligo di dimora per Oliverio nel comune di San Giovanni in Fiore, con l'accusa di abuso d'ufficio.