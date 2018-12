Un'auto danneggia una colonna del Corridoio Vasariano agli Uffizi

Un'auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano degli Uffizi all'altezza di Ponte Vecchio danneggiandola seriamente. È successo la notte tra il 26 e il 27 dicembre a Firenze e attualmente l'automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando tutte le telecamere della zona. Secondo quanto appreso dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt il danno è «notevole e forse è il caso di ripensare anche all'accesso delle auto nella zona».

INDIVIDUATO IL VEICOLO

Secondo quanto appreso, l'autista sarebbe già stato individuato: proprio sopra il pilastro/colonna in piazza del Pesce, all'angolo con Ponte Vecchio, c'è una delle telecamere di videosorveglianza del Comune che avrebbe registrato l'impatto del mezzo. «Il danno è importante, sicuramente alcune decine di migliaia di euro», ha detto Schmidt. «Nell'impatto si è spaccata la pietra serena che è alla base ma dal primo sopralluogo sembra che la struttura interna della colonna non abbia subito conseguenze. Ora dobbiamo prima di tutto mettere in sicurezza il luogo. Di certo chi era alla guida del mezzo non può non essersi accorto di cosa è successo», ha aggiunto Schmidt che subito si è recato sul posto insieme ai suoi tecnici. Di certo l'autista sarà denunciato per danneggiamento.