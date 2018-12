Cosa sappiamo sul rogo all'Istituto Palazzolo di Milano

Un incendio è scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre in una casa di riposo di Milano, in zona Portello. Le fiamme sono divampate nella Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) dell’Istituto Palazzolo, gestito dalla Fondazione Don Gnocchi. Diciotto i feriti: un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Un’altra persona è in condizioni critiche, ma non è in pericolo di vita. Coinvolte altre 15 persone, portate in ospedale in codice verde. L’intero reparto è stato evacuato dai vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento del rogo si sono concluse attorno alle 23.30.