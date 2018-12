Chi sono gli eroi di Sergio Mattarella

15. Roberta Leporati, 52 anni (Martina Franca - TA), Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per il suo contributo nella formazione delle giovani generazioni e a favore della promozione della cultura». Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Chiarelli di Martina Franca (Taranto). In collaborazione con Katia Ricciarelli, Marco Carrozzo e il tenore Francesco Zingariello, ha dato vita ad un progetto di avvicinamento degli studenti al mondo dell'opera lirica.

16-17. Nilo Mattugini, 65 anni e Simonetta Stefanini, 60 anni (Lido di Camaiore - LU), Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per l'esempio di accoglienza e disponibilità offerti in tema di tutela dell'infanzia». Già genitori di una ragazza con disabilità, sono stati i primi a rendersi disponibili per il progetto "Nonna per amica" del Comune di Camaiore. Obiettivo dell'iniziativa è quello di creare una banca dati di over50 che possano dedicare il loro tempo a bambini e ragazzi in carico al Servizio sociale e contribuire così alla realizzazione dei progetti educativi definiti dal Servizio sociale in accordo anche con la famiglia di origine.

18. Claudio Madau, 37 anni (Oristano), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per la sua preziosa iniziativa a supporto della condizione dei malati durante la degenza ospedaliera» Libraio. Ideatore di Dottor Libro, la prima rassegna letteraria pensata e organizzata negli ospedali romani di San Giovanni e San Camillo.

19. Iacopo Melio, 26 anni (Pisa), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per il suo appassionato contributo alla causa dell'abbattimento delle barriere architettoniche e degli stereotipi culturali». Affetto dalla Sindrome di Escoban che lo costringe su una sedia a rotelle, studia Scienze Politiche a Firenze e lavora come freelance nel mondo del giornalismo e della comunicazione digitale. Si occupa di sensibilizzazione e divulgazione come attivista per i diritti umani e civili. Nel Gennaio 2015 ha fondato la Onlus #vorreiprendereiltreno, con l'obiettivo di portare avanti progetti inerenti alla disabilità.

20. Davide Monticolo, 45 anni (Trieste), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per la sua generosa attività di sensibilizzazione e di sostegno a favore di persone con disabilità». Ex cestista, presidente di Un Canestro per te Onlus, fondata nel 2016 allo scopo di aiutare l'amico atleta Dario che, in seguito a un incidente aveva perso l'uso delle gambe e aveva la necessità di intraprendere un nuovo percorso di vita. L'Associazione, attraverso una squadra di pallacanestro, ha di fatto reso "operativo" un gruppo di amici per fornire un aiuto sia concreto che morale a Dario e a chi, come lui, potesse averne bisogno.

21. Roberto Morgantini, 71 anni (Bologna), Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per il suo prezioso contributo alla promozione di una società solidale e inclusiva». Vicepresidente di Piazza Grande, associazione impegnata nella lotta all'emarginazione sociale, e anima storica dell'ufficio stranieri della Cgil. Nel 2015, in occasione del suo matrimonio, chiese agli amici, come regalo, una donazione per raccogliere fondi volti ad avviare una iniziativa alla quale pensava da molto tempo. Il suo sogno era quello di creare "una comunità" intorno ad una tavola: ha dato vita alle Cucine Popolari.

22. Riccardo Muci, 31 anni (Copertino - LE), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per il coraggio e l'altruismo con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell'incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio». Agente in servizio alla Polizia Stradale di Bologna. È rimasto ferito nell'incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno dove la collisione tra mezzi pesanti ha provocato l'esplosione di una autocisterna che trasportava GPL uccidendo una persona e ferendone 140.