È morta la commediografa Iaia Fiastri

IL SUCCESSO INTERNAZIONALE DI AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Ma soprattutto il 'suo' titolo, Aggiungi un posto a tavola, che nel '73 'osò' portare in scena (con un Johnny Dorelli in stato di grazia, è il caso di dirlo) la storia (e la voce) di un Dio così infuriato da infliggere un secondo diluvio universale, un parroco corteggiato da una ragazza e una prostituta che si sposa, nell'eterno conflitto tra Chiesa e sindaco. Con tanto di costruzione dell'arca in legno in scena durante lo spettacolo e vera colomba in volo sul finale. Tutto cominciò con un libro, acquistato al volo alla stazione, ha raccontato più volte la Fiastri: era Dopo di me il diluvio di David Forrest, letto in treno, con quell'incipit con un prete di un paesino di montagna che riceve una telefonata dal Padre Eterno. «Il libro non mi piacque», spiegava Iaia Fiastri, «ma l'idea era un ottimo motore per una storia e appena tornai a Roma corsi da Garinei e Giovannini. Non fu facile però: dovetti scrivere 7-8 pagine prima di riuscire a convincere Sandro».