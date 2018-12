È morto Umberto Marzotto

Il 28 dicembre all'età di 92 anni è morto a Lugano Umberto Marzotto, uno dei maggiori rappresentanti della grande famiglia vicentina del tessile. Terzo figlio del conte Gaetano junior e fratello di Pietro, l'uomo che guidò l'ascesa mondiale dell'azienda, scomparso nell'aprile scorso, Umberto Marzotto soffriva da quattro anni di una grave patologia degenerativa che lo aveva costretto ad abbandonare la sua attività di imprenditore. Era l'ex marito di Marta, e padre di Matteo Marzotto. La camera ardente - si apprende da fonti della famiglia - è stata allestita per il 2 gennaio nella sede di Zignago Spa, a Portogruaro (Venezia), mentre i funerali sono previsti per il 3 gennaio slle 11 di mattina nel Duomo San Clemente di Valdagno (Vicenza). Le sue spoglie riposeranno, come quella degli altri membri della famiglia Marzotto, nella cappella di famiglia nel cimitero valdagnese.