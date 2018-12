Le indagini sulla morte del tifoso interista Daniele Belardinelli

IL POST SU FACEBOOK DELLA MADRE DI BELARDINELLI

Intanto la madre di Belardinelli ha scritto un lungo e commosso post su Facebook. «Io sono sua madre, quella che l’ha tenuto tra le braccia con amore e visto crescere. Mio figlio è morto da un giorno, nessuno può avere idea di cosa posso provare, è indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace. Leggo che era un delinquente, i telegiornali lo dicono, i social lo dicono. Daniele era un figlio affettuoso e un uomo generoso, solare e sorridente e non il figlio che descrivete. Non lo giustifico ma vi chiedo da madre di lasciarlo in pace da adesso, che sia ricordato come io lo ricordo fuori dal mondo del calcio, figlio, padre, marito e fratello dolcissimo».

CHI ERA L'ULTRÀ CHE HA PERSO LA VITA

Belardinelli, 39 anni, aveva moglie e due figli. Lavorava in Svizzera come piastrellista ed era stato colpito almeno due volte da Daspo. Trentanove anni, tifoso dell'Inter, era uno dei capi del gruppo ultrà "Blood Honour" di Varese, fondato nel 1998: la frangia più estrema del tifo biancorosso, storicamente gemellato con quello dell'Inter. «Amava il calcio, ma non ne parlavamo molto perché io tifo Juventus e lui tifava Inter, non so cosa dire, era un ragazzo solare», ha detto alla stampa uno dei suoi zii. Belardinelli era anche membro della "Fight Academy", scuola di arti marziali e sport da combattimento di Morazzone, comune del Varesotto dove viveva. Nel 2007 aveva partecipato a tafferugli con la polizia al termine di una partita di calcio a Varese, ricevendo un Daspo di cinque anni. Ed esattamente cinque anni dopo era stato colpito da un secondo Daspo, per scontri al termine dell'amichevole Como-Inter.