Come funzionerà la tassa di sbarco a Venezia

TASSA VALIDA SOLO PER I TURISTI

Riguarderà solo i turisti, non chi lavora, studia o si ferma poche ore per motivi professionali. L'obiettivo è chiaro: far pagare un contributo a chi usa i servizi di Venezia, ma si porta il panino da casa e se ne va alla sera senza lasciare un euro. Chi pernotta in hotel, infatti, versa già 30 milioni l'anno con l'imposta di soggiorno. La norma è prevista dal comma 1129 del maxiemendamento alla Legge di bilancio, approvata in va definitiva dalla Camera.

STESSO PROVVEDIMENTO DI ISOLE EOLIE ED ELBA

Il Comune di Venezia, riporta l'art. 1, è autorizzato «ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Inoltre l'importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro». Una misura già prevista per isole come le Eolie o l'Elba, compresa tra 2,5 e 5 euro, e che verrà estesa a Venezia.