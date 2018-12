Le 10 bufale del 2018

A marzo ci si indignava per Alessandro Boldrini. Il presunto figlio di Laura Boldrini era accusato di gestire 10 cooperative per immigrati da cui ricavava uno stipendio di 6 mila euro al mese. Come in tutti i casi precedenti quello nella foto non è un parente dell'ex presidente della Camera, che tra l’altro non ha figli. Ma il numero di condivisioni anche in questo caso a toccato le centinaia di migliaia.

3. PENSIONE QUIRINALE

Sempre a marzo ha cominciato a circolare in maniera virale un post contro l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: «Giorgio Napolitano non rinuncia ai suoi privilegi», si leggeva in Rete, «pretende 880 mila euro l’anno solo di pensione. È rivolta sul web». La rivolta era ovviamente solo virtuale, solo chi ci cascava s’indignava. Sarebbe bastata una semplice ricerca in Rete per scoprire che lo stipendio di Napolitano non è di 880 mila euro, non lo è oggi che è in pensione non lo era quando era presidente della Repubblica.