Le previsioni meteo per il Capodanno 2019

AL NORD TEMPO STABILE E SOLEGGIATO OVUNQUE

Al Nord tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche banco di nebbia sulle basse pianure. Qualche nube serale in Liguria. Temperature in calo, massime tra 6 e 11.

AL CENTRO NUVOLE SULLE REGIONI ADRIATICHE

Al Centro nuvolosità sulle regioni adriatiche in riassorbimento, più sole sugli altri settori ma con nubi in Toscana dalla sera. Temperature in calo, massime tra 7 e 11.

AL SUD BREVI PRECIPITAZIONI E VENTO DI TRAMONTANA

Al Sud variabile su dorsale, Calabria e Sicilia settentrionale, con qualche pioggia o debole nevicata dai 700 metri ma in via di miglioramento; bello altrove. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.