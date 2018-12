Cosa sappiamo sui porti chiusi per Sea Watch e Sea Eye

Richieste finora cadute nel vuoto e a cui si aggiungono quelle di SeaEye, che ha scritto su twitter: «Abbiamo soccorso diciassette persone provenienti da sette diverse nazioni africane. Per loro chiediamo un porto sicuro dove poter sbarcare». La ong ha spiegato che i propri volontari si sono «opposti alla consegna delle persone soccorse alla Guardia costiera libica» perché avrebbe rappresentato una «violazione delle leggi internazionali».

LE ACCUSE AL CENTRO DI COORDINAMENTO MARITTIMO TEDESCO

Nel resoconto si aggiunge che nel momento in cui è stato soccorso, il barchino rischiava di ribaltarsi. «Speriamo di ricevere supporto dal ministero degli Esteri tedesco nella ricerca di un porto sicuro», ha aggiunto l'ong. Ma Jan Ribbeck, il capo della Missione, ha anche usato parole dure: «Siamo delusi dal comportamento del centro di coordinamento del soccorso marittimo di Brema: non hanno dichiarato né verbalmente né per iscritto di condividere la nostra visione, ma si sono limitati a dirci di seguire gli ordini dei libici».

LA LETTARA DI BONI A CONTE, SALVINI E TONINELLI

Igor Boni della Direzione nazionale di Radicali Italiani, ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro degli Interni Matteo Salvini e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, chiedendo di assegnare un porto alle due navi. «Ve lo chiedo», ha scritto Boni, «non come implorazione ma come richiesta di rispetto delle leggi, dei trattati internazionali e della Carta universale dei diritti dell'uomo, quelle leggi e quei trattati che valgono innanzitutto per voi che rappresentate il governo di un Paese».

IL 28 L'ARRIVO DI OPEN ARMS IN SPAGNA

Oltre all'operazione di soccorso dei naufraghi da parte di Malta, che ha messo in salvo decine di dispersi precedentemente segnalati da Sea Eye, si è verificato un altro episodio simile, stavolta ad opera della guardia costiera libica. A Zouara sono stati recuperati 23 migranti, tra cui donne e bambini. Il 28 dicembre scorso la nave di un'altra ong, la Open Arms, era approdata in Spagna, nel porto di Algesiras, con a bordo 310 migranti recuperati una settimana prima.