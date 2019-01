Il bollettino delle vittime dei botti di Capodanno 2019

UNA DONNA IN PERICOLO DI VITA

Alti 37 feriti si sono registrati a Napoli e provincia, nessuno dei quali per arma da fuoco. Colpita dai botti anche un'ambulanza in servizio. In provincia di Benevento, a Sant’Agata dei Goti, una donna di 37 anni è in gravi condizioni dopo essere stata colpita in pieno petto da un razzo. La donna si trovava in una tensostruttura dove erano in corso i festeggiamenti per il Capodanno. A mezzanotte qualcuno ha esploso un razzo che l’ha colpita al petto. Trasportata al pronto soccorso locale ha ricevuto le prime cure e poi è stata trasferita all’ospedale Rummo di Benevento, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Ha riportato gravi danni polmonari ed è in pericolo di vita, in prognosi riservata.