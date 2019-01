Rapina da 2,3 milioni a un camion portavalori

Camion incendiati e ruspe usate come "apriscatole": una rapina da 2,3 milioni di euro è stata messa a segno il due dicembre in mattinata, verso le sette e mezza, ai danni di un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

A BORDO I SOLDI PER PAGARE LE PENSIONI

Il camion era partita dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni. Il commando che ha compiuto la rapina era composto da almeno quattro persone, mascherate e armate con fucili mitragliatori. I rapinatori, che hanno dato alle fiamme due mezzi pesanti lungo la strada per bloccare la carreggiata e proteggersi la fuga, hanno usato le ruspe per sfondare il blindato al cui interno erano in servizio tre guardie giurate. Nessuna di loro è rimasta ferita. I ladri sono poi fuggiti a bordo di una macchina di grossa cilindrata.