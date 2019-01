Il calendario dei saldi invernali 2019

COME FUNZIONANO I SALDI

I prodotti in saldo devono essere esposti in reparti diversi rispetto a quelli non in saldo, per evitare che i clienti possano confondersi. Per questo motivo è obbligatorio usare cartellini differenti, o altri strumenti idonei a fornire ai consumatori informazioni non ingannevoli. Codacons e Guardia di Finanza consigliano di controllare sempre il cartellino del prezzo originario con quello ribassato e invitano a diffidare degli sconti superiori al 50%. I commercianti, da parte loro, sono tenuti per legge a indicare accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, mentre non sono obbligati a segnare il nuovo prezzo di vendita ottenuto con il ribasso.