Il Sud Italia sotto la neve, imbiancati i Sassi di Matera

OBBLIGO DI CATENE IN PROVINCIA DI BARI

Intanto la Prefettura di Bari comunica l'obbligo di catene a bordo per transitare su alcune strade statali e provinciali. In particolare l'obbligo riguarda la SS 96 tra Altamura e Matera, dove è interrotta anche la circolazione degli autobus, sulla SP 238 tra Corato e Altamura, sulla SP 231 tra Modugno e Corato, sulla SP 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, sulla SP 18 tra Altamura e Cassano. Mezzi tecnici della Città Metropolitana e dei Vigili del Fuoco sono inoltre già impegnati in diversi interventi. «Presso la Prefettura - informa una nota - prosegue l'attività di monitoraggio dei fenomeni meteorologici e delle conseguenti condizioni della viabilità».

DISAGI ANCHE TRA MOLISE E ABRUZZO

La Prefettura di Isernia ha emesso l'ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma ciò non ha evitato i disagi sulla Statale 650 Trignina con tir bloccati all'altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono a lavoro per riportare la situazione della viabilità alla normalità su quella statale che collega il Molise all'Abruzzo. Non si segnalano disagi sulla Statale 17, che collega Isernia a Campobasso, neppure al Valico di Castelpetroso. Auto in panne in Altomolise e nella stessa città di Isernia dove la neve ha raggiunto quasi 50 centimetri.