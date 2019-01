Slitta contro un albero: morta bimba di otto anni

Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. Una bambina di otto anni ha perso la vita sulla pista da slittino del Renon, nella zona di Bolzano, in Alto Adige. La bambina stava scendendo insieme alla madre che avrebbe perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, la madre ha subito un politrauma ed è stata intubata sul posto e portata in ospedale a Bolzano in elicottero. L'incidente si è verificato in un piccolo comprensorio sciistico, frequentato soprattutto da famiglie. La bambina era figlia di turisti, venuti in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza. La tragedia arriva due giorni dopo quella di Camilla, la bambina romana di 9 anni morta sugli sci in Alta Val di Susa. Mentre il 31 dicembre un giovane è rimasto gravemente ferito sempre con uno slittino nei pressi di un rifugio nel comprensorio sciistico di Merano. Stava rientrando a casa dopo aver festeggiato nel rifugio e la sua slitta è finita contro un albero.