Chi è Luca Tacchetto, l'italiano scomparso in Burkina Faso

Trent'anni, architetto, era partito con la giovane canadese in macchina dall'Italia i primi di dicembre, aveva oltrepassato lo stretto di Gibilterra e aveva proseguito lungo la dorsale atlantica per raggiungere prima il Burkina Faso, e poi il Togo, dove risiede una coppia di amici conosciuti nel corso di un precedente viaggio, ai quali pare avesse promesso di dare una mano per la realizzazione di un villaggio per la popolazione più disagiata. «Avevo visto Luca poco prima della partenza» - spiega ancora Marangon - «gli avevo fatto un grosso in bocca al lupo per questa splendida avventura. Ora siamo tutti in apprensione, Nunzio è un caro amico, ci bastano poche parole per capirci, so che stanno facendo tutto il possibile per avere notizie, non ci resta che sperare che arrivino presto». Le ultime foto di Luca ed Edith postate dalla giovane canadese sulla sua pagina Facebook proprio il 15 dicembre li ritraggono abbracciati e sorridenti. La coppia era arrivata all'aeroporto di Bobo-Dioulasse, la seconda città del Paese africano, con un'auto noleggiata. Gli amici confermano sui social che i due avevano manifestato l'intenzione di recarsi nella capitale Ouagadougo.