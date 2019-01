Sparatoria in una sala bowling a Los Angeles: cosa sappiamo

La polizia di Torrance, una città della contea di Los Angeles, in California, ha scritto in un tweet che c'è stata una sparatoria in una sala da bowling con "diverse vittime" e ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall'area. Il bowling si chiama Gable House Bowl. «L'indagine è in corso» riferiscono le autorità, al momento non ci sono ulteriori dettagli. Torrance è una città costiera che si trova a circa 30 kilometri a sudest di Los Angeles.