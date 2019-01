Neonato muore per un'infezione in ospedale a Brescia

Si chiamava Marco il bimbo nato prematuro il 4 dicembre 2018 e morto nel tardo pomeriggio di sabato 5 gennaio 2019 nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia a causa di un'infezione. Si tratterebbe del terzo decesso in una settimana e i due neonati morti nei giorni scorsi erano stati in stanza con il bimbo deceduto dopo aver accusato uno choc settico il 29 dicembre. Secondo l'ospedale, i tre casi non sarebbero collegati. Intanto i medici avevano lavorato giorno e notte per identificare il cebbo del batterio da cui era nata l'infezione senza però riuscirci. Le analisi di laboratorio erano partite a fine dicembre 2018.