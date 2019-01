Trieste, riportate al clochard le coperte gettate da Polidori

«In caso di mancato ritiro non gettare nulla, provvederemo al recupero entro domani, grazie», si legge ancora sul cartone in un post scriptum che si riferisce proprio al gesto di Polidori. «Non è la nostra Trieste, e non è questione di visione politica ma di civiltà. Non penso che sia esagerato dire che siamo davanti alla banalità del male», ha scritto Diego D'Amelio, il giornalista de Il Piccolo che su Twitter ha diffuso le foto.

LA DIFESA DI POLIDORI

Intanto il vicesindaco leghista continua a sostenere di essere sconcertato per il polverone suscitato dal suo gesto oltre che per le parole a corredo utilizzate sui social. «A Trieste nessuno resta senza tetto sulla testa, non c'è mancanza di solidarietà, mi ero mosso in prima persona per lui: lo cercherò, voglio parlargli. Nel post non c'è riferimento a persone, sul clochard c'era un provvedimento di allontanamento e ho presunto che fosse andato via», ha detto Paolo Polidori in un'intervista a Radio Capital provando a gettare acqua sul fuoco della polemica. E quando gli hanno chiesto se riscriverebbe ancora quel post il politico ha risposto: «Non così. È brutto sentirsi dare del razzista. Non lo sono».