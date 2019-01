Scontro tra Emiliano e Mise per le trivelle in Puglia

«La battaglia contro le trivellazioni nei mari pugliesi continua Luigi Di Maio e Sergio Costa come Matteo Renzi e Carlo Calenda. Con la differenza che almeno questi ultimi due erano dichiaratamente a favore delle trivellazioni, mentre Di Maio e Costa hanno tradito ancora una volta quanto dichiarato in campagna elettorale», ha aggiunto ancora Michele Emiliano sempre più critico nei confronti del governo Lega-M5s.

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE SMENTISCE EMILIANO

Intanto dal ministero dell'Ambiente arriva la prima smentita. O meglio, una difesa ad opera dello stesso titolare Sergio Costa: «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro dell'Ambiente per riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della commissione via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione. Voglio che sia chiaro». Per poi aggiungere: «I permessi rilasciati in questi giorni dal Mise sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di un sì dato dal ministero dell'Ambiente del precedente governo».