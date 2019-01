Aggressione fascista contro i giornalisti dell'Espresso

«Alle 14.30 si erano riuniti membri del movimento neofascista Avanguardia Nazionale insieme a Forza Nuova e Fiamme Nere, per commemorare 'tutti i camerati assassinati sulla via dell'onore' - si legge sul sito del settimanale- Il riferimento è anche ai militanti del fronte della gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, del movimento sociale italiano uccisi davanti alla sede Acca Larentia il 7 gennaio 1978». «Dopo il "presente" di rito dei camerati al Mausoleo alcuni esponenti dell'estrema destra - si spiega - si sono avvicinati a Marchetti. Con spinte e pesanti minacce gli hanno intimato di consegnargli la scheda di memoria della macchina fotografica».

IL GRIDO «L'ESPRESSO È PEGGIO DELLE GUARDIE»

Poi, stando al racconto, avrebbero gridato: «L'Espresso è peggio delle guardie». E alcuni avrebbero accerchiato il giornalista Federico Marconi. «Tra questi il capo di Forza Nuova Roma, Giuliano Castellino, incredibilmente libero di muoversi come se nulla fosse nonostante sia sorvegliato speciale. È probabilmente questa la causa dell'aggressione. Perché avremmo documentato la piena violazione della restrizione», si legge sul sito del settimanale. «Castellino si è avvicinato al nostro cronista e lo ha preso per il collo. Altri lo hanno spintonato, tirandogli anche un calcio sulle gambe e una serie di schiaffi. E ancora il capo di Forza Nuova insieme a uno vecchio militante di Avanguardia Nazionale ha preso al giornalista il cellulare e il portafoglio per identificarlo -prosegue il racconto- Dal telefono hanno cancellato foto e video della giornata».