La bufala sulla Caritas che accoglie i migranti e non gli italiani

All’epoca alcuni blog inventarono la storia che all’interno della cattedrale vi fossero immigrati e che agli italiani fosse stato rifiutato lo stesso trattamento, ma l’occupazione della chiesa era stata fatta direttamente dagli italiani. La foto che mostra immigrati accampati in una chiesa risale invece a novembre 2017, quando alcuni immigrati erano stati accolti per una notte dal parroco Michele Fanton. Come avete visto, per creare una bufala partendo da elementi reali basta poco. Due foto non manipolate digitalmente, un titolone che parla alle pance ed ecco che la stessa notizia falsa può benissimo essere riesumata a distanza di un anno senza che nessuno faccia le dovute verifiche. Vedere anche testate registrate cascarci e poi rimuovere il fatto nascondendo letteralmente la polvere sotto al tappeto dispiace, perché significa davvero che l’etica in questo mestiere si è un po’ persa. Chissà. Magari è andata a farsi benedire, in chiesa, insieme con gli immigrati e agli occupanti italiani.

