Cosa sappiamo sul caso di meningite a Padova

Le persone che hanno frequentato questi luoghi nel periodo considerato non sono ritenute contatti stretti della paziente, dunque per loro la profilassi non è obbligatoria. Ma l'Asl di Padova ha ritenuto comunque opportuno informare l'utenza per scopi di sorveglianza sanitaria, come previsto dalle linee guida del ministero della Salute. I responsabili delle strutture sono stati informati ed è stata preparata una lettera da esporre in pubblico. Il Servizio di igiene pubblica è disponibile per dare informazioni e per effettuare la profilassi a eventuali contatti stretti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.