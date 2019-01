Cos'è successo a Fernando Aiuti, l'immunologo anti-Aids morto

CELEBRE LA FOTO DEL BACIO A UNA DONNA SIEROPOSITIVA

Divenne celebre la foto del 1991 che lo ritraeva durante un bacio sulla bocca a una donna sieropositiva, gesto compiuto per dimostrare che il virus non poteva essere trasmesso per via orale. Per Aiuti anche una parentesi politica: fu eletto nel 2008 come capolista del Popolo della libertà al Comune di Roma e si ricandidò nel 2013, sempre con Gianni Alemanno, senza riuscire a tornare in Campidoglio.