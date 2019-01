A che punto sono le indagini sulla discoteca di Corinaldo

In questo agitarsi felpato e spettrale di tute bianche tra scanner, proiezioni virtuali, nasi artificiali, rilevatori di polveri, in questo approccio marcatamente hi-tech sta tutto lo scrupolo ma anche la prudenza, se non l'incertezza attuale, della procura, che sembra voler acquisire il maggior numero possibile di sicurezze – quelle che ancora le mancano – prima di procedere a ulteriori passaggi, vale a dire gli interrogatori dei soggetti coinvolti a vario titolo, come il personale attivo la notte tra il 7 e l'8 dicembre – gran parte del quale, secondo indiscrezioni giornalistiche, non in regola se non addirittura improvvisata. Prima le risultanze scientifiche, fattuali, poi i faccia a faccia.

NOVE INDAGATI PER CONCORSO IN OMICIDIO COLPOSO PLURIMO

Intanto i pm coinvolti nelle indagini salgono a tre: se per la procura dei minori resta competente la dottoressa Giovanna Lebboroni, per quella ordinaria al sostituto procuratore originario, Paolo Gubinelli, è stata aggiunta la collega Valentina Bavai: chi sa di cose giudiziarie, chi segue la cronaca giudiziaria, trova evidente conferma che l'inchiesta, finora con nove indagati per concorso in omicidio colposo plurimo, più un decimo, minorenne, per altri reati, tende ad accumulare materiali, filoni di indagine, insomma a dilatarsi, e non sarà né facile né breve.