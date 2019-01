Cosa sappiamo sull'agguato davanti all'asilo della Magliana a Roma

Agguato a Roma, davanti un asilo del quartiere della Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola è stato raggiungo da alcuni colpi di pistola alla testa. Tutto è successo davanti al nido "Mais e Girasole" in via Castiglion Fibocchi, sotto gli occhi delle maestre e di altri genitori.

LA VITTIMA È UN PREGIUDICATO

La vittima, un uomo di circa 30 anni, era già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe precedenti per diversi reati, tra i quali usura, estorsione, rapina, detenzioni di armi e stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, Ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo e le sue condizioni sono gravissime.

COLPITO DA DUE PERSONE A BORDO DI UNO SCOOTER

Dopo aver lasciato la figlia all'asilo, l'uomo era appena risalito in macchina quando è stato affiancato da uno scooter con in sella due persone, coperte da giubbotti neri e caschi integrali, che hanno fatto fuoco. A sparare sarebbe stato il passeggero.

CACCIA AGLI AGGRESSORI

La polizia sta dando la caccia agli aggressori, che dopo aver colpito sono fuggiti. Posti di blocco sono stati disposti in tutto il quadrante Sud e Ovest di Roma, e il quartiere della Magliana viene passato al setaccio.

LA SINDACA RAGGI CHIAMA IN CAUSA IL MINISTRO SALVINI

Intano la sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiamato in causa direttamente il ministro degli Interni Matteo Salvini. Su Twitter, menzionando l'account del ministro, la sindaca si è detta infatti «indignata per gli spari fuori dall'asilo alla Magliana. Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia».