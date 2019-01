La madre di Paola Taverna ha perso il ricorso sullo sfratto

ADESSO LA PALLA PASSA AL CAMPIDOGLIO

Cosa succede adesso? Sempre secondo la Repubblica, le possibilità sono due: o la signora Bartolucci lascia spontaneamente la casa popolare, oppure dovrà essere il Comune di Roma, guidato dalla sindaca pentastellata Virginia Raggi, a eseguire lo sfratto. L'iter burocratico per la decadenza dall'alloggio è partito nel 2014 e si è concluso nel 2017. Adesso si è pronunciata anche la magistratura, contraddicendo le parole della stessa Taverna. La quale a ottobre, con un video su Facebook, aveva spiegato: «Da un accertamento sembra che mia madre non abbia più diritto all'alloggio, ma ha adito le vie legali perché ritiene di averne diritto. Dov'è la notizia? Credo che mia madre stia agendo bene e credo che mia madre a 80 anni abbia tutto il diritto di desiderare di morire nella stessa casa nella quale è vissuta. Percepisce una pensione minima e vive in una casa popolare dove ho vissuto anch'io per tanti anni. Qual è la notizia che voleva dare la Repubblica? Forse che la mia famiglia è una famiglia povera? O che io non mi sono arricchita con il mio lavoro e che potevo utilizzare 200 mila euro che ho scelto di restituire per la casa di mia madre?».