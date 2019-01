Il caso dei bimbi maltrattati alla scuola dell'infanzia di Cassino

RONZULLI DI FORZA ITALIA: «SUBITO LA VIDEOSORVEGLIANZA»

Sulla vicenda è intervenuta la senatrice Licia Ronzulli (Forza Italia), presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza: «Ormai le notizie di maltrattamenti negli asili ai danni dei bambini sono quotidiane. Basta! A nemmeno 48 ore di distanza dall'episodio di Ariccia, un altro caso nella scuola d'infanzia di Cassino. È un'emergenza sociale a tutti gli effetti. Si approvi subito il disegno di legge sulla videosorveglianza in discussione al Senato, ma si renda obbligatorio, e non facoltativo, l'uso delle telecamere a circuito chiuso». Secondo Ronzulli «per garantire l'efficacia reale di questa legge e fornire un serio strumento di protezione ai minori e anche ai disabili e anziani ospitati in strutture socio-sanitarie la videosorveglianza deve essere obbligatoria, non a discrezione delle singole strutture. Tutte le persone più indifese devono essere tutelate, non possiamo accettare che alcune lo siano e altre no».