Anfore galliche scoperte nel mare di Portofino

A fine novembre 2018 delle anfore galliche di epoca romana erano state ritrovate a circa 50 metri di profondità su un fondale sabbioso nell'area protetta del parco di Portofino. Una scoperta, fatta da due sub di un diving di Santa Margherita Ligure, che secondo gli esperti sarebbe stata favorita dalla devastante mareggiata che a fine ottobre 2018 si era abbattuta sul suggestivo borgo di pescatori della Riviera Ligure a Sud-Est di Genova. A distanza di due mesi dalla scoperta le anfore sono state finalmente spostate dal fondale per emergere in superficie grazie al sapiente lavoro dei sommozzatori della Guardia Costiera.