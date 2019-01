Per l'ex ceo di Nissan Ghosn c'è una nuova incriminazione

GLI INQUIRENTI GLI CONTESTANO PAGAMENTI FITTIZI

La decisione degli investigatori è arrivata nell'ultimo giorno della carcerazione preventiva approvata dal tribunale, entro il quale il pubblico ministero doveva decidere se incriminarlo o concedere il rilascio. Ghosn è sospettato di aver scaricato sulla società un trasferimento di circa 15 milioni di dollari effettuato su una succursale in Arabia Saudita, in cambio di garanzie di credito a fronte di perdite su investimenti personali. Nissan avrebbe compiuto quattro pagamenti alla divisione collegata all'imprenditore saudita Khaled Al-Juffali, tra il 2009 e il 2012, mascherandole come servizi legati allo studio dell'ambiente, promozioni su vendite e altri articoli di spesa. Mail dettagliate sui trasferimenti compiuti sarebbero in possesso degli inquirenti per avvalorare la tesi del pubblico ministero di pagamenti fittizi.