Matteo Messina Denaro è un boss senza più potere

IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA: «NEL 2019 LO CATTUREREMO»

Proprio tre giorni fa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, ha detto che «il 2019 sarà l'anno della cattura». Intanto il latitante da anni non paga più avvocati per assisterlo nei diversi processi, non lascia un segno diretto della sua attività criminale, non c'è una intercettazione in cui si senta la sua voce. È stato anche ipotizzato dagli investigatori che fosse morto. L'ultima prova tangibile della sua esistenza risale al 1995 quando Francesca Alagna partorì la presunta figlia del mafioso. Cortese è chiaro: «Lui dovrà pagare i conti con la giustizia e speriamo che presto venga arrestato però va tenuto presente che la mafia è un'altra cosa rispetto alla singola cattura di un latitante. Per cui far diventare prioritario l'arresto di un latitante non vuol dire strategicamente sconfiggere definitivamente la mafia sia perché è latitante, e l'organizzazione già mette in conto che prima o poi sarà catturato, secondo perché questo latitante in modo particolare non ha alcun ruolo all'interno di Cosa nostra».