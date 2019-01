Castellucci assolto per la strage del bus di Avellino

L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato assolto nel processo di primo grado per la strage del bus di Avellino, precipitato il 28 luglio del 2013 dal viadotto Acqualonga sulla A16 Napoli-Canosa. Una tragedia in cui persero la vita 40 persone. Per lui l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo.

COSA HA STABILITO LA SENTENZA

In tutto, per i 15 imputati, ci sono state otto condanne e sette assoluzioni. Oltre a Castellucci è stato assolto anche l'ex condirettore generale di Autostrade, Riccardo Mollo. La condanna più severa, a 12 anni di reclusione, è stata invece inflitta a Gennaro Lametta, proprietario dell'agenzia Mondo Travel cui apparteneva il bus. Condannata anche Antonietta Ceriola, la dipendente della Motorizzazione civile di Napoli accusata di aver falsificato la revisione del mezzo dopo essersi introdotta nel sistema informatico (8 anni). Pene quasi dimezzate rispetto alle richieste dell'accusa per gli ex responsabili che si sono succeduti alla direzione del VI Tronco di società Autostrade, cui è affidata la manutenzione del tratto coinvolto: Paolo Berti (5 anni e 6 mesi), Michele Renzi (5 anni), Nicola Spadavecchia (6 anni), Bruno Gerardi (5 anni), Gianluca De Franceschi (6 anni), Gianni Marrone (5 anni e 6 mesi). Assolti invece Michele Maietta, uno dei dirigenti del VI Tronco; Massimo Fornaci, responsabile del settore Pavimentazione e barriere di sicurezza; Marco Perna, responsabile del Progetto di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza dell'A16 Napoli-Canosa; Antonio Sorrentino, coordinatore del Posto di manutenzione-Centro di servizio.

LA TESI DELL'ACCUSA

Secondo gli inquirenti con la dovuta manutenzione delle barriere del viadotto quel mezzo non sarebbe mai precipitato. Autostrade, che ha risarcito i familiari delle vittime, si è difesa sostenendo che la responsabilità del mantenimento degli standard di sicurezza fosse delle strutture territoriali, non degli organi centrali. E che le spese destinate al viadotto fossero comunque in linea con gli impegni previsti dal contratto di concessione.

IL BUS NON AVEVA I REQUISITI PER CIRCOLARE IN SICUREZZA

Nel corso del processo è emerso che il bus non aveva i requisiti minimi per poter circolare in sicurezza. Ma anche che le barriere del viadotto, se fossero state perfettamente efficienti, avrebbero potuto contenere l'urto. Autostrade ha sostenuto che le barriere, quando furono installate nel 2009, fossero idonee. E che all'epoca il fenomeno di corrosione al quale è stato attribuito il cedimento non era né conosciuto, né prevedibile.