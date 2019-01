Chiude l'Hotel delle Palme di Palermo, ecco la sua storia

I MISTERI DELL'HOTEL DES PALMES

Poi cominciò la lunga stagione dei misteri. A partire da quello della fine di Raymond Roussel che nel 1933 venne trovato dissanguato nel bagno della sua camera. Un fatto che intrigò così tanto Leonardo Sciascia che ne ricavò un libro in cui metteva in discussione la tesi sbrigativa di un suicidio. Nel 1943 l'hotel delle Palme venne requisito dalla Marina americana e diventò il centro direzionale di operazioni di intelligence ma anche di relazioni opache con personaggi della mafia siculo-americana. Qui Vito Genovese incontrava Charles Poletti, capo degli affari civili dell'amministrazione militare alleata, per pianificare la definitiva liberazione dell'Italia dalle truppe nazi-fasciste. E qui sarebbe venuto, nel 1946, appena espulso dagli Stati Uniti come "indesiderabile", il boss Lucky Luciano in compagnia della giovane amante Virginia Massa. Una storia di mafia che vide passare nelle sale della struttura diversi personaggi dubbi.

TRA CINEMA E ARTE

Dagli Anni 60 alle "Palme" prese il sopravvento una folla di personaggi dell'arte come Renato Guttuso e Giorgio De Chirico, del teatro come Tino Buazzelli e del mondo dorato del cinema come Vittorio Gassmann, Francis Ford Coppola, Al Pacino. Il loro passaggio ha lasciato traccia nella cronaca rosa e nei ricordi dello storico barman dell'hotel Toti Librizzi, custode di un patrimonio di aforismi autografi e disegni.