Paolo Polidori multato dopo aver gettato gli abiti di un clochard

Sembra essere arrivata a una fine la vicenda che aveva coinvolto Paolo Polidori. Sì, perché al vicesindaco di Trieste è stata consegnata un'ammenda di 100 euro per avere gettato nel cassonetto dell'indifferenziata, anziché in quello giallo destinati ai tessili, le poche cose di un clochard romeno che si rifugiava solitamente in via Carducci. La multa è stata consegnata a Polidori dalla Polizia locale di Trieste. «Sono andato personalmente dalla municipale e mi sono messo a disposizione affinché si verificasse la fotografia e venisse deciso se elevare la contravvenzione o meno», ha spiegato il leghista a Il Piccolo facendo riferimento alla foto degli abiti buttati che lui stesso aveva postato sui social. L'inadempienza ravvisata dalla Polizia era quella «del conferimento indebito: un'ipotesi che mi convince fino a un certo punto e che approfondirò», ha aggiunto. Per poi spiegare che «per evitare altre polemiche e ulteriori strumentalizzazioni, ho infatti chiesto il verbale e pagato».