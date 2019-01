Salvini annuncia 10 milioni per i familiari vittime di Rigopiano

Sono 10 i milioni messi a disposizione dal governo per i familiari delle vittime dell'hotel Rigopiano del gennaio 2017. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini durante una diretta Facebook subito dopo aver incontrato chi in quella tragedia ha perso qualcuno. «Come promesso abbiamo fatto in una settimana quello che altri non hanno fatto in due anni», ha spiegato. Per poi aggiungere che lo stanziamento di dieci milioni, decurtati dal bilancio del ministero dell'Interno, è pronto a essere inserito con un emendamento al decreto Milleproroghe e presentato entro la fine di gennaio in Parlamento. «In una settimana abbiamo trovato questi soldi per aiutare quelle mamme, quei papà e quegli orfani. Nessuno riporterà in vita quelle 29 vittime, ma abbiamo dimostrato che l'Italia c'è, il governo c'è e non dimentica», ha aggiunto.