Chi è Angela Grignano, l'italiana ferita nell'esplosione a Parigi

IL POST SU FACEBOOK PER IL NUOVO ANNO

«Parigi, un'avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza. Alla quale sto donando tutta me stessa per mettermi in gioco e vedere cosa è disposta regalarmi dopo tanti sacrifici», aveva scritto Angela in un post su Facebook per salutare il nuovo anno. Il fratello, Giuseppe Grigano, è un sacerdote e attorno a lui si stringono il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli e la tutta comunità diocesana.

IL PADRE: «ANGELA STA MEGLIO»

Una buona notizia è arrivata dal padre di Angela, Vincenzo Grignano: «I medici mi dicono che Angela sta meglio, ma è ancora in sala operatoria», ha spiegato l'uomo alla stampa.

FERITI LIEVEMENTE ALTRI DUE NOSTRI CONNAZIONALI

Altri due nostri connazionali sono rimasti feriti dall'esplosione, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Si tratta di due giornalisti italiani della Rai, entrambi a Parigi per seguire le proteste dei gilet gialli: Valerio Orsolini di Cartabianca e Matteo Barzini di Agorà. Entrambi erano alloggiati all’hotel Mercure, vicino alla panetteria, quando si è verificata l’esplosione. Orsolini è stato medicato in albergo e poi ha raggiunto il pronto soccorso per i necessari controlli. Mentre Barzini, colpito da alcune schegge, ha avuto necessità di punti di sutura a una gamba.