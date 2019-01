La trattativa con la Bolivia dopo l'arresto di Cesare Battisti

Dalla cattura al volo verso l'Italia in meno di 24 ore. L'ultimo atto della fuga di Cesare Battisti dalla giustizia italiana si è consumato in modo molto rapido, a Santa Cruz, in Bolivia. Secondo le ultime informazioni il volo italiano che riporterà nel nostro paese l'ex terrorista dovrebbe atterrare a Ciampino tra le 13 e le 14 del 14 gennaio, con Matteo Salvini che ha già fatto sapere di essere pronto ad aspettare il latitante per prenderlo in consegna. Con lui ci sarà anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede insieme agli uomini del Gom, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, che scorteranno l'ex Pac al carcere di Rebibbia. Secondo il Guardasigilli l'ex terrorista sconterà per intero la pena, l'ergastolo, perché il rientro in Italia è avvenuto attraverso la Bolivia e quindi l'accordo preso con la giustizia brasiliana per un pena massima di 30 anni, sarebbe nullo. Ma la decisione di rientrare direttamente da Santa Cruz non è stata così semplice.

IN ORIGINE SI PENSAVA A UN PASSAGGIO DAL BRASILE

Secondo alcune fonti il governo italiano avrebbe preferito un passaggio di Battisti in Brasile, che fosse Jair Bolsonaro a gestire l'ultimo atto della vicenda. E su questo tema si sarebbe incentrata la lunga e cordiale telefonata tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ed il leader brasiliano. Tutto ciò in un quadro di garanzie e certezze che dovevano portare il super latitante in tempi rapidi in Italia, al massimo entro mercoledì 16. Conte non avrebbe comunque nascosto a Bolsonaro l'urgenza di poter assicurare alla giustizia italiana Cesare Battisti.