Arresto di Battisti, la soddisfazione dei parenti delle vittime

Con l'arresto in Bolivia di Cesare Battisti e la sua tanto attesa estradizione in Italia dopo quarant'anni anni i familiari di chi è stato ucciso per mano dei Proletari Armati per il comunismo è arrivato il giorno della giustizia. Anni di speranze, delusioni e impegno in una battaglia mai chiassosa ma che ha sempre puntato a fare in modo che si riaprissero una volta per tutte le porte del carcere per l'ex terrorista che da quando è riuscito a fuggire dalla Francia ha vissuto godendo di una rete di protezione non da poco. Rete che il 12 gennaio è caduta.

TORREGIANI: «CREDO SIA LA VOLTA BUONA»

«È fatta. Credo sia la volta buona. Forse davvero è una buona giornata. Non oso pensare che ora possa trovare un escamotage. Sarebbe da scriverci un libro», ha commentato a caldo Alberto Torregiani, il figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso il 16 febbraio 1979, convinto che ormai la latitanza di Battisti sia finita. Lui che durante la sparatoria rimase ferito al punto da perdere l'uso delle gambe stamane ha ammesso di dover 'metabolizzare' la notizia: «Sono talmente esausto di questa storia che adesso sono svuotato. Doveva succedere anni fa».

«FIERO DEL LAVORO DELLA MIA FAMIGLIA»

«Sono fiero», ha aggiunto, «del lavoro fatto in famiglia, della determinazione, senza pretese ma con rispetto, con cui abbiamo chiesto giustizia. Urlare, in altre situazioni, è sembrata l'unica cosa giusta ma noi non lo abbiamo mai fatto». «Più tardi proverò sollievo e felicità», ha continuato dopo una notte insonne, quasi a presagire cosa stesse succedendo. «Adesso prendo almeno quattro caffè e mi metto a lavorare».