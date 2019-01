Le fake news non riguardano solo analfabeti digitali e over 65

Premetto, non sono nessuno per mettermi a fare le pulci a studi di importanti università, ma quando ho visto alcuni dei titoli riportati acriticamente dalla stampa italiana ho deciso che era il caso di riportare anche la mia opinione. Non sono nessuno, ma sono più di sei anni che analizzo bufale, disinformazione e fake news, e se si parla della materia fatico a stare zitto.

Riporta l'Ansa:

Sono gli over 65 a condividere più spesso le fake news

E nel sottotitolo:

Analizzati i dati di 1300 persone durante la campagna presidenziale Usa

Lo studio, realizzato dai ricercatori del laboratorio di social media e partecipazione politica (SMaPP) della New York University e della Princeton University, lo si può trovare qui, su Science Advance. Ma è uno studio a mio avviso molto parziale e incompleto. Il problema di base è quali fake news sono state prese in esame, e ancor più importante quali siti sono stati presi in esame; e si torna al problema dell'anno scorso, con lo studio dell'università di Oxford già trattato su Butac. La prima cosa da evidenziare è che dei 3.500 soggetti partecipanti allo studio solo il 38%, quindi meno della metà, ha permesso ai ricercatori di accedere al proprio profilo social e analizzarne i dati. Non un grande successo in termini di raccolta, ma sicuramente un buon punto di partenza. Il problema sono appunto i domini scelti per l'analisi, come riporta lo studio:

The Silverman list is based on the most-shared web domains during the election campaign as determined by the analytics service BuzzSumo. Silverman and his team followed up their initial results with in-depth reporting to confirm whether a domain appeared to have the hallmark features of a fake news site: lacking a contact page, featuring a high proportion of syndicated content, being relatively new, etc. We took this list and removed all domains classified as “hard news” via the supervised learning technique used by Bakshy et al. (23) to focus specifically on fake news domains rather than the more contested category of “hyperpartisan” sites (such as Breitbart). (The authors used section identifiers in article URLs shared on Facebook that are associated with hard news—“world,” “usnews,” etc.—to train a machine learning classifier on text features. They ultimately produced a list of 495 domains with both mainstream and partisan websites that produce and engage with current affairs.) The resulting list contains 21 mostly pro-Trump domains, including well-known purveyors such as abcnews.com.co, the Denver Guardian, and Ending the Fed. In analyses using this list, we counted any article from one of these domains as a fake news share. (See below for details on these coding procedures and a list of domains in what we refer to as our main BuzzFeed-based list).