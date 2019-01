Il carcere di Oristano da Carminati a Battisti

La casa circondariale di Oristano, aperta nell'ottobre 2012, è una struttura nuova sia nella concezione dell'organizzazione della vita di reparto. La popolazione detenuta è composta, in misura maggioritaria, da detenuti di nazionalità italiana con condanne lunghe, in regime di alta sicurezza. Lo fa sapere l'associazione Antigone. Dalla prigione è transitato nell'estate del 2017 anche Massimo Carminati, prima del trasferimento definitivo a Opera. La struttura si trova alla periferia della città, nella frazione di Massama. Le camere sono dotate di un bagno con doccia, separato dal resto del locale, e di un angolo cucina. Nonostante l’edificio sia di nuova costruzione, esistono alcuni problemi di tipo strutturale. In particolare si segnala, che fin dalla prima visita dell’osservatorio di Antigone si sono potuti constatare i segni dell’umidità in alcune pareti e muri, tanto nei corridoi quanto nelle celle. In alcune pareti l’intonaco è cadente. Alcuni tubi sono arrugginiti.

IL CARCERE DI ORISTANO OSPITA FINO A 266 DETENUTI

Il carcere ospita fino a 266 detenuti, dei quali 200 classificati come ad "alta sicurezza" e solo 50 detenuti comuni, fa sapere l'Unione Sarda. Una conferma che la struttura penitenziaria è nata per ospitare questo genere di detenuti. Tra di loro ci sono anche 30 prigionieri ad "alta sicurezza 1", esponenti di spicco della criminalità organizzata come mafia e 'ndrangheta. Ogni sezione ha un'ampia sala per la socialità e una scala interna per accedere direttamente ai cortili di passeggio. Il carcere ha diverse aree di svago: quattro sale colloqui, un’area verde e una ludoteca; ma può vantare anche la presenza di campo sportivo, teatro, biblioteca, laboratori e officine.