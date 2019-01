La storia del brigatista Casimirri mai estradato in Italia

Se la cattura in Bolivia dell'esponente dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo) Cesare Battisti sembra avere chiuso definitivamente la latitanza più famigerata degli Anni di piombo, esiste però tutta una serie di terroristi, rossi e neri, ancora da riscattare; fra questi ce n'è uno, assai rilevante sul piano storico, che non ha scontato un solo giorno di carcere e che da quasi 40 anni risulta blindato in Nicaragua. Si tratta del brigatista Alessio Casimirri, nome di battaglia “Camillo”, 67 anni ottimamente portati, coinvolto nella strage di via Fani del 16 marzo 1978 insieme alla ex moglie Rita Algranati, a sua volta chiamata in causa dal capo Br Mario Moretti, che ne rivelò partecipazione e ruolo alle giornaliste Rossana Rossanda e Carla Mosca nel 1993 per il libro Brigate Rosse - Una storia italiana (Mondadori). Ma se la vicenda penale per quest'ultima può dirsi esaurita con la cattura nel 2004 all'aeroporto del Cairo dopo prolungata latitanza in Algeria, per Casimirri la questione rimane apertissima, blindato com'è da un intreccio di poteri che, di fatto, lo rendono un intoccabile.

IL BRIGATISTA FIGLIO DI UN ALTO FUNZIONARIO DEL VATICANO

Scrive Sergio Flamigni nel suo libro La prigione fantasma (Kaos edizioni): «E' un dato di fatto che nella zona dove il 16 marzo [1978] si persero le tracce dei terroristi in fuga con l'ostaggio c'erano proprietà del Vaticano (palazzi e terreni dello Ior, la banca papale). Così come è certo che lungo quel tragitto di fuga un ruolo lo ebbe il brigatista Alessio Casimirri, figlio di un alto funzionario del Vaticano, e Casimirri sarà il solo brigatista, tra quelli identificati del commando di via Fani, a sottrarsi all'arresto: con l'aiuto dei servizi segreti, espatriò in Nicaragua, da dove non verrà mai estradato».

IL PADRE DIRESSE LA SALA STAMPA DI TRE PONTEFICI

Più nel dettaglio, la vicenda di Casimirri ha dell'incredibile per moltissimi aspetti, uno più inquietante dell'altro. Il combattente “Camillo”, infatti, ha radici saldamente piantate nel microuniverso della Santa Sede: la madre era una cittadina vaticana, il padre, Luciano Casimirri, diresse la Sala stampa vaticana sotto tre pontefici: Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI (che battezzò e comunicò il piccolo Alessio). Il giovane Alessio, ex militante di Potere operaio, segnalato nel 1975 in un rapporto dei carabinieri come soggetto «fazioso e violento», confluisce nelle Br nel 1976 e vi resta almeno fino 1980 prendendo parte all'azione più eclatante, quella in cui viene annientata la scorta del presidente Dc Aldo Moro, prigioniero senza ritorno.