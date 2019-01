L'ex giudice Pietro Forno sull'estradizione di Cesare Battisti

DOMANDA. Quante possibilità ci sono che Battisti sconti davvero l'ergastolo?

RISPOSTA. Toccherà al giudice dell'esecuzione stabilire il regime carcerario da applicare nel suo caso.

Non incide il fatto che l'ordinamento del Brasile consideri l'ergastolo incostituzionale?

Italia e Brasile hanno siglato un accordo in questo senso nel 2017, ma c'è un elemento tecnico che va verificato.

Quale?

Battisti è stato estradato dal Brasile via Bolivia, o direttamente dalla Bolivia? In quali termini è stato fatto salire sull'aereo che lo ha riportato in Italia? Soltanto gli atti dei magistrati che hanno gestito l'operazione possono fare chiarezza su questo punto.

Eppure i ministri Salvini e Bonafede hanno già "promesso" che Battisti sconterà l'ergastolo...

Se i ministri hanno elementi per fare dichiarazioni di questo tipo, devono documentarli. In ogni caso, considerando che Battisti ha 64 anni, se anche finisse per scontare "solo" 30 anni varrebbe per lui ciò che disse Giulio Andreotti quando venne condannato in appello a 24 anni per l'omicidio di Mino Pecorelli.

Cosa disse Andreotti?

«Ventiquattro anni sono tanti, lo prendo come un augurio di lunga vita». All'epoca Andreotti aveva 83 anni. Poi venne assolto in via definitiva dalla Cassazione.

E se per Battisti dovessero subentrare problemi di salute?

Le leggi sul regime carcerario valgono per tutti i detenuti, Battisti compreso. Ci sarà sempre un giudice chiamato a valutare la situazione e la compatibilità delle sue condizioni con la detenzione in carcere.